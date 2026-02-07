الدوري الإسباني: برشلونة يعزز صدارته بفوز صريح على مايوركا

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم وابتعد بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 3-0 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين.

سجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (29) ولامين جمال (61) والبديل مارك بيرنال (83) أهداف برشلونة.

وحقق برشلونة انتصاره الثالث تواليا في الدوري مضيفا إلى لائحة ضحاياه ريال مايوركا بعدما كان فاز على ريال أوفييدو 3-0 وإلتشي 3-1 خارج أرضه، رافعا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الاول بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد الثاني الذي يحلّ ضيفا على فالنسيا الأحد.

فوز ثالث تواليا

ورفع رجال المدرب الالماني هانزي فليك عدد انتصاراتهم في عقر دارهم “كامب نو” في الدوري إلى 11 فوزا في نفس عدد المباريات.

في المقابل، خاض مايوركا المواجهة أمام النادي الكاتالوني وهو يتقدم بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط، وذلك بعد فوزه الساحق على إشبيلية 4-1، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولم يحقق الـ “بيرمييونيس” سوى فوز واحد خارج الديار في الدوري هذا الموسم، وكان على حساب إشبيلية بالذات 3-1 منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وعاد الثلاثي الدفاعي الفرنسي جول كوندي وباو كوبارسي وأليخاندرو بالدي إلى التشكيلة الاساسية لبرشلونة، ولعب مارك كاسادو وفيرمين لوبيس في خط الوسط.

قال كاسادو لقناة موفيستار عقب نهاية المباراة “كنا نعلم أن مايوركا فريق يصعب التسجيل في مرماه، وهذا ما حدث بالفعل”.

وأضاف “في الشوط الثاني، بدا عليهم الإرهاق، وتمكّنا من استغلال الثغرات”.

وافتتح برشلونة التسجيل من من أول تسديدة على مرمى ضيفه بعدما سدد الانكليزي ماركوس راشفورد كرة قوية بقدمه اليمنى أبعدها ديفيد لوبيز برأسه لتصل إلى داني أولمو الذي مررها بدوره إلى ليفاندوفسكي، فتوغل الاخير داخل منطقة الجزاء متجاوزا القائد السلوفاكي مارتن فالينت وسدد في الشباك.

وهو الهدف العاشر للمهاجم ليفاندوفسكي في 18 مباراة بالدوري هذا الموسم.

وعزز ليفاندوفسكي مكانته في تاريخ النادي الكاتالوني حيث بات ثالث لاعب فقط يُسجل 10 أهداف على الأقل في 15 موسما تواليا في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا في القرن الحادي والعشرين، لينضم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف جمال الثاني لفريقه والعاشر له في 19 مباراة في “الليغا” هذا الموسم بعد تمريرة من أولمو وضعت النجم الشاب من دون دون رقابةأمام المرمى، ليسدد كرة أرضية بيسراه في الزاوية اليمنى السفلية (61).

وفي وقت ضغط مايوركا لاقتناص هدف التقليص، فوجئ بهجمة مرتدة خاطفة من برشلونة لتصل الكرة إلى البديل الشاب بيرنال (18 عاما) الذي توغل في منطقة الجزاء وراوغ بابلو مافيو ثم سدد بهدوء في الشباك (83).

انضم بيرنال إلى الفريق الأول في بداية الموسم الماضي، لكن إصابة خطيرة في الركبة في آب/أغسطس 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبا.

وقال كاسادو “إنها فرحة كبيرة له، فعندما يتعرض لاعب لإصابة بالغة كهذه، نشعر جميعا بألمه، لقد عانينا معه… أنا سعيد جدا لأجله”.

تأجيل مباراتين

في وقت سابق، تم تأجيل مباراة رايو فايكانو مع ريال أوفييدو السبت كإجراء احترازي بسبب سوء حالة أرضية ملعب فايكاس، مما أثار غضب الفريق الزائر الذي طالب بالحصول على النقاط الثلاث عبر اعلان انسحاب منافسه.

وكان لاعبو فايكانو، بدعم من طاقمهم، طالبوا الجمعة عبر بيان صادر عن اتحاد لاعبي كرة القدم الإسبان، بتحسين ظروف العمل، منتقدين بشكل خاص حالة ملعبهم وأرضية الملعب ومركز التدريب.

وتظاهر مئات المشجعين الذين حرموا من المباراة والقلقين بشأن إدارة النادي، خارج ملعبهم، مطالبين باستقالة رئيس النادي راوول مارتن بريسا الذي تعرض لانتقادات بسبب خطته لبناء ملعب جديد خارج حي الطبقة العاملة في مدريد.

كما تأجلت مباراة ثانية بين إشبيلية وضيفه جيرونا الاحد بسبب سوء الأحوال الجوية في الأندلس جراء العاصفة مارتا.

وتتابع المباريات الأحد فيلعب ألافيس مع خيتافي، وأتلتيك بلباو مع ليفانتي، وأتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس.

وتختتم الإثنين بلقاء فياريال مع إسبانيول.