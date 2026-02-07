سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح

وقعّت سوريا والسعودية السبت سلسلة اتفاقات من بينها اتفاقية تأسيس شركة طيران مشتركة، في حفل في دمشق، وأخرى شملت الاتصالات في بلد لا تزال بنيته التحتية تعاني من آثار 14 عاما من النزاع.

وأعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي خلال حفل التوقيع، عن خمس اتفاقيات، من بينها “اتفاقية تشكيل شركة طيران سورية سعودية اقتصادية تهدف الى تعزيز الرابط الجوي الاقليمي والدولي وتسهل حركة السفر والتجارة”، أطلق عليها اسم شركة “ناس سوريا” بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ووقّع الطرفان كذلك اتفاقية تأسيس مشروع “سيلك لينك” بهدف “تطوير البينة التحتية للاتصالات والربط الرقمي”، وفق الهلالي، بقيمة تبلغ مليار دولار.

العقود الموقعة بين الجانبين السوري والسعودي