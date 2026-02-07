سوريا والسعودية توقعان سلسلة اتفاقات بينها تأسيس شركة طيران مشتركة

وقعّت سوريا والسعودية السبت سلسلة اتفاقات من بينها اتفاقية تأسيس شركة طيران مشتركة، في حفل في دمشق، وأخرى شملت الاتصالات في بلد لا تزال بنيته التحتية تعاني من آثار 14 عاما من النزاع.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي خلال حفل التوقيع، عن خمس اتفاقيات، من بينها “اتفاقية تشكيل شركة طيران سورية سعودية اقتصادية تهدف الى تعزيز الرابط الجوي الاقليمي والدولي وتسهل حركة السفر والتجارة”، أطلق عليها اسم شركة “ناس سوريا” بحسب وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.
ووقّع الطرفان كذلك اتفاقية تأسيس مشروع “سيلك لينك” بهدف “تطوير البينة التحتية للاتصالات والربط الرقمي”، وفق الهلالي، بقيمة تبلغ مليار دولار.
العقود الموقعة بين الجانبين السوري والسعودي
- مشروع تطوير مطار حلب الدولي الجديد وتشغيل وتحسين المطار الحالي، وتأسيس شركة طيران في سوريا لمزاولة الطيران التجاري والشحن الجوي بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري.
- اتفاقية لتطوير مشاريع تحلية ونقل المياه من خلال إجراء الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية اللازمة، وإيجاد الحلول المناسبة لتقييم كل من مشروع تحلية مياه البحر.
- مشروع استراتيجي للارتقاء بالبنية التحتية للاتصالات في سوريا من خلال تمديد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء مراكز بيانات، بما يُسهم في تعزيز تقديم خدمات الإنترنت، وتمكين سوريا من أن تكون مركزاً إقليمياً لنقل البيانات والاتصال الدولي.
- اتفاقية تشغيل وتطوير شركة الكابلات السورية الحديثة، إضافة إلى تطوير المنصة الوطنية للتدريب والتأهيل المهني والفني والتقاني.
- توقيع اتفاقية إطارية للتعاون التنموي وإطلاق 45 مبادرة تنموية بين صندوق التنمية السوري واللجنة التنموية السعودية.