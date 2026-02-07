بنك برقان ينظّم ورشة عمل وجولة في فرعه الرئيسي لطلبة المدرسة المتحدة الأمريكية حول الثقافة المصرفية ضمن حملة “لنكن على دراية”

مدير أول – التواصل الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية حصة حسين النجادة مع باقي فريق بتم برقان والطلبة خلال المحاضرة

إطار استراتيجيته البنّاءة للاستثمار في الكفاءات الوطنية وتأهيل شباب المستقبل لقيادة القطاع المصرفي، استضاف بنك برقان طلبة المرحلة الثانوية من المدرسة المتحدة الأمريكية (AUS) في فرعه الرئيسي، وذلك ضمن مبادرة “علِّمهم صغار”، إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية للبنك الموجّهة إلى فئة الشباب.

وشملت الزيارة الميدانية محاور عدة، منها تاريخ البنوك وتطور العمل المصرفي، والخدمات المصرفية الرقمية الحديثة، كيفية تجنّب الاحتيال المالي، نبذة توعوية عن حملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، بالتعاون مع البنوك المحلية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى الشباب وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم المصرفية وترسيخ مفاهيم الأمان المالي.

كما تضمّنت الورشة مسابقات تفاعلية بين الطلبة لاختبار معلوماتهم المصرفية بطريقة ممتعة ومحفزة، مما ساعد على دمج التعلم النظري بالتجربة العملية.

أخصائي تمكين المواهب في بنك برقان تلقي محاضرة للطلبة دانة العصفور

وبهذه المناسبة، قالت السيدة/ حصة حسين النجادة، مدير أول – التواصل الإعلامي والمسؤولية الاجتماعية في بنك برقان: “نفتخر في بنك برقان بدعمنا المتواصل للقطاع التعليمي وجيل الشباب من خلال توفير منصات تعليمية وتدريبية على مدار العام، تساعدهم على تطوير مهاراتهم وبناء مستقبلهم المهني.

وجاءت ورشة العمل والجولة التعريفية في الفرع الرئيسي لتمنح الطلبة فرصة للاطلاع عن قرب على بيئة العمل المصرفي وآلية العمليات اليومية داخل البنك، بما يثري معرفتهم العملية إلى جانب دراستهم الأكاديمية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية وركائز الاستدامة اتجاه تمكين الشباب وإعدادهم لسوق العمل، انسجاماً مع استراتجيتنا في الاستثمار بجيل المستقبل ورؤية الكويت 2035″.

وجاءت الجولة وورشة العمل بهدف إثراء حوارات الطلاب المشاركين، وبحث المسارات المهنية المتنوعة المتاحة في المستقبل أمامهم في القطاع المصرفي، مع تسليط الضوء على الديناميكية المتسارعة التي يفرضها التحول الرقمي والابتكار المصرفي.

طلبة المدرسة المتحدة الأمريكية في جولة في الفرع الرئيسي للبنك

كما سلطت ورشة العمل الضوء على مبادرات البنك الداعمة للتطوير المهني المستمر، بما في ذلك فرص التعلم على مدار العام تماشيا مع خطط تمكين وتأهيل الموظفين، ومركز الابتكار “Burgan Lab” الذي يوفّر بيئة تحفيزية لتجربة أحدث التقنيات في عالم الابتكار والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ثقافة البنك الحاصل على شهادة “Great Place to Work”®، والتي ترسخ على مبادئ المساواة وتركّز على صحة الموظفين ورفاهيتهم في المقام الأول.

وتناولت ورشة العمل الخاصة بالثقافة المالية أيضاً أمثلة عن أحدث الخدمات المصرفية الرقمية بين الشباب، مع التركيز على أكثر الطرق أماناً لاستخدامها، كما تضمّنت رفع مستوى الوعي بأساليب الاحتيال، وسبل الوقاية منها والتعامل الواعي معها.

ويحرص بنك برقان على التواجد الفعال لدعم الطلبة وجيل الشباب في كل فرصة ممكنة، ويتجسّد ذلك من خلال استضافة الزيارات المدرسية والجامعية في مقرّه الرئيسي وفروعه، والمشاركة في أبرز معارض التوظيف مثل معرض “وظيفتي”، والفعاليات التي تنظمها الجامعة الأمريكية (AUK) وجامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST).

كما يدعم البنك المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب، ومن بينها “Academy X” التي تُعنى بتشجيع الشابات على التخصّص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.