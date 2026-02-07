وزير الصحة: المشاركة المجتمعية بالإصحاح البيئي تسهم بالتوعية والحد من المخاطر البيئية

الوزير العوضي و قيادات الوزارة في الجناح التوعوي

قال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت إن المشاركة المجتمعية بالإصحاح البيئي تسهم بتوعية والحد من المخاطر البيئية وإرسال رسائل إجابية عبر العديد من السلوكيات لتعزيز الأمن الصحي للمجتمع.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به للصحفيين خلال افتتاح الجناح التوعوي المقام من قبل إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة في سوق المباركية تحت شعار (الوقاية خير من المكافحة) في إطار حملة (الإصحاح البيئي) وبين الوزير العوضي أن أحد المشاكل التي تواجه الإصحاح البيئي هي “مخلفات الأنقاض البيئية وأنقاض المنشآت والمباني تكون متواجدة ولفترة طويلة مما يؤدي إلى وجود الكثير من الحشرات والقوارض” والتي يجب مكافحتها لضمان مجتمع آمن وصحي للجميع.

وأوضح أنه تم خلال عام 2025 القيام بـ170 الف طلعة استكشافية من قبل إدارة الصحة العامة لمكافحة القوارض للعديد من الأماكن للحد من خطورة التأثير السلبي للمخلفات البيئية التي تسبب في انتشار الحشرات والقوارض من خلال الاستجابة عن طريق تطبيق “سالم” أو عن طريق الخط الساخن 151.

ومن جانبها قالت مدير إدارة الصحة العامة الدكتورة منى الخباز في تصريح مماثل إن الجناح يهدف للتعريف بأهمية الإصحاح البيئي وهي منظومة متكاملة تهدف إلى حماية صحة أفراد المجتمع من خلال تقليل المخاطر البيئية.

وذكرت الخباز أنه سيتم التركيز على الأمن من النفايات حيث أن “بعض أفراد المجتمع يقومون برمي النفايات والمخلفات على الأرصفة وفي الساحات الترابية بجوار المنازل وأيضا يقومون بوضع بقايا الطعام بهدف إطعام الحيوانات” وهذا ما يؤدي إلى وجود بيئة تكثر فيها الحشرات والقوارض مما يسبب مشاكل صحية للمجتمع.

وبدورها قالت رئيس قسم مكافحة الحشرات الطبية والقوارض ومدير مشروع مكافحة القوارض ونائب رئيس لجنة الإصحاح البيئي الدكتورة فاطمة الدريوش في تصريح مماثل إن الإصحاح البيئي “ثقافة ومسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمعية والأفراد وتقوم على ترشيد استهلاك الموارد والحد من التلوث وتشجيع إعادة التدوير وصون صحة الإنسان”.

وأضافت الدريوش أن أحد أهداف الوزارة ان يكون عام 2026 نقطة انطلاق نحو بيئة أنظف وهواء أنظف ومدن أكثر استدامة ونشر المعرفة البيئية وتعزيز السلوكيات الإيجابية في المدارس والمنازل وأماكن العمل وترسيخ مفهوم أن البيئة السليمة هي أساس التنمية المستدامة والاقتصاد المزدهر والمجتمع المتعافي.