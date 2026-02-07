بيت التمويل الكويتي: إقبال لافت على منصة "eCorp" للشركات

شهدت منصة بيت التمويل الكويتي الإلكترونية المخصّصة لعملاء الشركات eCorp، إقبالاً لافتاً في معدلات الإستخدام بعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، فى تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات.

وقد أضاف بيت التمويل الكويتي مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تعزز مرونة الإستخدام، وتشمل توفير حساب مستخدم فردي بصلاحيات كاملة، وتحديث البيانات الكترونياً، وخدمة “زاهب” للدفع، وإصدار شهادات آيبان موثقة برمز الـQR، وعرض تفاصيل التسهيلات الائتمانية، وطلب حدود ائتمانية جديدة، إلى جانب عرض تفاصيل الصفقات وطلب صفقات جديدة ودفع المتأخرات.

كما تتضمن المنصة المحدثة مجموعة واسعة من الخدمات، من بينها تحويل الرواتب وطلبات دفاتر الشيكات والإطلاع على كشوف الحساب بأنواعها، ومتابعة حالة التحويلات إلى البنوك الأخرى، فضلًا عن إدارة المستخدمين والصلاحيات ضمن نظام التسجيل المتعدد.

كما توفر المنصة إدارة أوامر الدفع الدائمة والإشتراك في كشوف الحساب الشهرية، إضافة إلى خدمات التغطية الآلية وإصدارشهادة مصادقة أرصدة وإعادة تفعيل الحسابات الساكنة، وتنفيذ التحويلات بأسعار مباشرة (360T)، والإشتراك في توزيعات شركة المقاصة، وفتح حسابات وودائع استثمارية جديدة، وإصدار الحوالات والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، والسحب من التسهيلات الائتمانية القائمة، بالإضافة إلى مدفوعات”زاهب” ، وتنفيذ التحويلات بأنواعها ، وإدارة المستفيدين داخل الكويت وخارجها، والإبلاغ عن البطاقات المفقودة، وعرض ومشاركة رقم الـIBAN.

ويعد إطلاق النسخة المطورة من الخدمات الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية، بمثابة تجربة مصرفية استثنائية يوفرها البنك لعملائه من الشركات، من خلال دمج أحدث التقنيات وفق أعلى مستويات الأمان، لإدارة العمليات المالية بطرق عصرية، وبأدوات تعزز مفهوم الاستدامة، حيث يساهم التحديث في تقليص الإعتماد على المعاملات الورقية عبر تقديم الطلبات وإجراء المعاملات إلكترونيا، ما يدعم أهداف الإستدامة ويحفظ البيئة، كما يحقق أداءً إدارياً وتشغيلياً أفضل وسرعة في الإنجاز، بإستخدام واجهة رقمية حديثة، تقلل الخطوات وتختصر الوقت لإجراء العمليات المصرفية.