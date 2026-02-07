عراقجي: البرنامج الصاروخي غير قابل على الإطلاق للتفاوض مع واشنطن

عباس عراقجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت إن برنامج إيران الصاروخي “غير قابل للتفاوض” في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي، بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة الجزيرة نُشرت باللغة الفارسية على قناته الرسمية على تطبيق تلغرام، “هذا موضوع دفاعي بحت بالنسبة لنا، لا يمكن التفاوض بشأنه ليس الآن ولا في المستقبل”.

وأكد عراقجي أن تخصيب اليورانيوم هو بالنسبة لإيران “حقٌّ غير قابل للتصرف”، لكنه قال إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق “مُطمْئِن” مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة.

وقال عراقجي، “التخصيب حقٌّ غير قابل للتصرف، ويجب أن يستمر. حتى بالقصف لن يتمكنوا من تدمير قدراتنا. نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق مُطَمْئِن بشأن التخصيب”.

وقال عراقجي، “في الوقت الراهن، لم يُحدد موعدٌ مُعين للجولة الثانية من المفاوضات، لكننا وواشنطن نعتقد أنه ينبغي عقد هذه المفاوضات قريبا”.

وأضاف عراقجي، بحسب مقتطفات من مقابلة مع قناة الجزيرة نُشرت على قناته الرسمية في تطبيق تلغرام “لا مجال لمهاجمة الأراضي الأميركية إذا هاجمتنا واشنطن، لكننا سنهاجم قواعدهم في المنطقة”.