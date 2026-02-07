سفير الكويت لدى نيوزيلندا يشارك في الاحتفالات الوطنية النيوزيلندية

سفير الكويت الشيخ صباح ناصر المالك الصباح خلال مشاركته في الاحتفالات الوطنية لنيوزيلندا

شارك سفير دولة الكويت لدى نيوزيلندا الشيخ صباح ناصر المالك الصباح في الاحتفالات الوطنية لنيوزيلندا المتزامنة مع ذكرى توقيع (معاهدة وايتانغي) عام 1840 بين التاج البريطاني وزعماء قبائل الماوري السكان الأصليين.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى نيوزيلندا في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن سفير الكويت شارك في مأدبة غداء أقامتها الحاكمة العامة لنيوزيلندا سيندي كيرو في مدينة وايتانغي لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى نيوزيلندا.

وأضاف البيان أن السفير الكويتي نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتمنياتهما لنيوزيلندا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

بدورها أعربت الحاكمة العامة لنيوزيلندا وفق البيان عن مشاعرها الطيبة تجاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي مستذكرة متانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين.

ولفت البيان إلى أن سفير الكويت حضر أيضا حفل استقبال أقامه وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز بمناسبة احتفالات نيوزيلندا بيومها الوطني.

وحسب البيان فإن (معاهدة وايتانغي) هي وثيقة تأسيس نيوزيلندا التي تم بموجبها الاعتراف بحقوق (الماوري) في الزعامة على الأراضي والقرى والحقوق المتساوية للرعايا البريطانيين.