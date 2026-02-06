دولة الكويت ترحب بالمفاوضات التي تستضيفها عمان بين الولايات المتحدة وإيران

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالمفاوضات التي تستضيفها سلطنة عمان الشقيقة بين الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة.

وعبرت (الخارجية) في بيان لها عن أملها بأن تفضي المفاوضات الجارية إلى اتفاقٍ شامل يسهم بتحقيق مصالح الطرفين والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت دعم كافة الجهود المقدرة والمحمودة التي تقودها سلطنة عمان الشقيقة مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة في الدفع قدما نحو تيسير المفاوضات وتعزيز فرص الحوار البناء الهادف لإرساء الاستقرار بالمنطقة.