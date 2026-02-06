وزير الخارجية العماني: محادثات إيران والولايات المتحدة في مسقط جادة وتمثل أرضية لإحراز تقدم محتمل

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي

وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي المحادثات بين إيران والولايات المتحدة التي استضافتها مسقط اليوم الجمعة ب”الجادة” مؤكدا أنها أسهمت في توضيح مواقف وتوجهات الجانبين وتحديد عدد من المجالات التي يمكن أن تمثل أرضية لإحراز تقدم محتمل.

وتوقع الوزير البوسعيدي وفق ما أوردته وكالة الأنباء العمانية أن يتم استئناف المحادثات التي جاءت في إطار جهود الوساطة التي تضطلع بها سلطنة عمان “في الوقت المناسب” على أن يتم عرض مخرجاتها للنظر والدراسة في كل من طهران وواشنطن.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مثل بلاده في المحادثات فيما مثل الموفد الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير واشنطن.