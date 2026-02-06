السلطات المغربية تعلن إجلاء 154 ألف شخص من جراء الفيضانات المتواصلة

أعلنت السلطات المغربية اليوم الجمعة إجلاء أكثر من 154 ألف شخص في عدد من الأقاليم من جراء الفيضانات المتواصلة التي تشهدها مناطق عدة شمالي المملكة مع تسخير مختلف الوسائل اللوجستية لضمان نقل المتضررين في ظروف آمنة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في بيان إن هذه العمليات أسفرت إلى غاية صباح اليوم عن إجلاء ونقل ما مجموعه 154 ألفا و309 أشخاص من أقاليم عدة شملت إقليم (العرائش) بـ112 ألفا و695 شخصا و(القنيطرة) بـ23 ألفا و174 شخصا و(سيدي قاسم) بـ14 ألفا و49 شخصا و(سيدي سليمان) بـ4 آلاف و361 شخصا.

وأضافت الوزارة أن الغالبية العظمى من سكان مدينة (القصر الكبير) غادرت المدينة في إطار التدابير الاحترازية المعتمدة.

وحذرت من أن المعطيات الميدانية والتوقعات الرصدية تشير إلى عدم انحسار الفيضانات مع احتمال تفاقم الوضعية الهيدرولوجية وارتفاع منسوب المخاطر داعية السكان إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والحذر وعدم العودة إلى المناطق المتضررة في المرحلة الحالية إلى حين تحسن الأوضاع وصدور توجيهات رسمية.

وتشهد مناطق عدة شمالي المملكة منذ أيام سيولا وفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة ما دفع السلطات العمومية إلى رفع مستوى التعبئة الميدانية واتخاذ تدابير احترازية للحد من الخسائر البشرية والمادية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق إجلاء أكثر من 108 آلاف شخص من الأقاليم المتضررة موضحة أن هذه الفيضانات تعود إلى ارتفاع منسوب مياه (وادي اللوكوس) إثر امتلاء سد (وادي المخازن) بنسبة تجاوزت طاقته الاستيعابية.

يذكر أن السيول التي ضربت مدينة (آسفي) غربي البلاد في ديسمبر الماضي أسفرت عن مصرع 37 شخصا وفق بيانات رسمية.