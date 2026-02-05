وزير الدفاع يدشن جهاز الروبوت “hugo” المستخدم بالعمليات الجراحية بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة

من زيارة وزير الدفاع إلى مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة

دشن وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح جهاز الروبوت الجراحي (hugo) الذي يعد أحد أحدث التقنيات المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية في مستشفى (جابر الأحمد) للقوات المسلحة والتي تساعد الكوادر الطبية على إجراء العمليات بتقنيات فائقة الدقة.

وأكد الشيخ عبدالله الصباح في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم الخميس عقب زيارته الى مستشفى (جابر الأحمد) للقوات المسلحة على ضرورة السعي الدائم للارتقاء بمنظومة العمل الصحي بالقوات المسلحة ودعم وتطوير القطاع الطبي العسكري بما يواكب أحدث المعايير الطبية.

وأشاد بجهود منتسبي هيئة الخدمات الطبية وما يقومون به من عمل إنساني ورسالة سامية في خدمة منتسبي القوات المسلحة وذويهم.

واستمع الوزير خلال الزيارة لإيجاز مرئي شامل حول واجبات ومهام المستشفى وأبرز الإنجازات والمشاريع التطويرية التي ينفذها في سبيل تعزيز جودة الرعاية الصحية والخدمات الطبية المقدمة وما يضمه من تجهيزات وإمكانات طبية متطورة.

كما قام بجولة ميدانية على عدد من الأقسام الطبية منها وحدة العناية المركزة بسعة سريرية تصل إلى 14 وحدة وتحتوي على أحدث الأجهزة المطورة ومركز (شريفة الحمد المبارك الصباح) للعلاج بالأوكسجين المضغوط اطلع خلالها على سير العمل وآلية تقديم الخدمات الطبية والوقائية بالمركز الذي يعد الأول في دولة الكويت.

ورافق الوزير خلال الزيارة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح ورئيس هيئة الخدمات الطبية اللواء طبيب دكتور وليد مندني.