سمو أمير البلاد يبعث ببرقيتين إلى رئيس دولة الإمارات ونائبه بمناسبة اختتام أسبوع مبادرة “عقود من الأخوة”

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقيتين إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر فيهما سموه رعاه الله عن خالص شكره وتقديره بمناسبة اختتام أسبوع مبادرة (عقود من الأخوة) والتي أطلقت بتوجيه من أخيه سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

هذا وقد أشاد سموه رعاه الله بهذه المبادرة الكريمة ومضامينها السامية التي جسدت عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية المتميزة بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

مثمنا سموه حفظه الله الجهود المبذولة في تنظيم أسبوع المبادرة وما تضمنه من فعاليات متنوعة مؤكدا أن ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية ومواقف متبادلة يشكل نموذجا راسخا للتضامن الأخوي ويعزز التعاون والتكامل الخليجي كما يؤكد الحرص المشترك على وحدة البيت الخليجي.

سائلا سموه المولى تعالى أن يمتع سموهما بموفور الصحة والعافية وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشعبها الكريم نعمة الأمن والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.