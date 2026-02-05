الداخلية: الكويت ملتزمة بدورها الفاعل في المنظمة الدولية للهجرة ودعم أنشطة مكافحة الاتجار بالأشخاص

ختام الدورة التدريبية أقيمت بالتعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت

أكد مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية العميد سالم عاشور اليوم الخميس التزام دولة الكويت بدورها الفاعل كعضو في المنظمة الدولية للهجرة وحرصها على تعزيز التعاون في المجال الإنساني ودعم الأنشطة التي تعنى بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

وقال العميد عاشور في كلمة بحفل ختام دورة تدريبية أقيمت بالتعاون بين وزارة الداخلية وبعثة الأمم المتحدة للهجرة لدى الكويت إن الدورة تأتي انسجاما مع توجيهات واهتمام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بالارتقاء بالكادر العسكري تدريبيا وتنمية مهارات منتسبي (الداخلية) في مختلف القطاعات عبر مشاركتهم بالدورات وورش العمل ذات الصلة بالقضايا ذات الاهتمام الدولي خصوصا ما يتعلق بالجوانب الإنسانية.

وأضاف أن هذه الدورة تسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة وتحسين جودة الأداء وتعزيز التنسيق بين الجهات العسكرية والمدنية ذات العلاقة معربا عن الشكر الجزيل والتقدير للمنظمة الدولية للهجرة – بيت الأمم المتحدة – على تعاونهم المثمر في تنظيم هذه الدورة التدريبية التي تأتي امتدادا للشراكة القائمة مع (الداخلية) ممثلة بالإدارة العامة للتدريب.

من جهته قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد مازن أبو الحسن في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الدورة التي اختتمت اليوم شارك فيها نحو 29 منتسبا من مختلف إدارات وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أيام إذ تناولت التعريف بجريمة الاتجار بالأشخاص ومؤشرات التعرف على الضحايا وآليات مساعدتهم إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وذكر أبو الحسن أن هذا التدريب يأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية تنفذها المنظمة مع (الداخلية) بشكل سنوي ومنذ سنوات عدة بهدف بناء قدرات منتسبي الوزارة في عدد من الموضوعات من بينها مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تعد من أولويات دولة الكويت بمشاركة وزارتي الخارجية والداخلية وكافة الجهات المعنية الأخرى مشيرا إلى أن المنظمة تسهم في دعم هذه الجهود من خلال ما تمتلكه من خبرات فنية وتقنية لدى خبرائها المحليين والدوليين.