سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر الإمارات بعد ترؤسه وفد الكويت بالقمة العالمية للحكومات في دبي

سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر والوفد المرافق له دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي

غادر سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على ما لقيه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مهنئا دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بنجاح القمة.

وكان فى وداع سموه على أرض المطار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن بن محمد العويس وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي والقنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد عبدالرحيم الزعابي وأعضاء السفارة والقنصلية.