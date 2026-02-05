سفير دولة الكويت بالإمارات: أسبوع “الإمارات والكويت.. إخوة للأبد” يعكس عمق العلاقات الاخوية

سفير دولة الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم

أشاد سفير دولة الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم اليوم الخميس بالمبادرة الإماراتية المتمثلة في أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الأخوية الإماراتية – الكويتية تحت شعار (الإمارات والكويت.. إخوة للأبد) التي شكلت محطة مضيئة عكست عمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع البلدين.

وقال السفير الغنيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة ختام فعاليات (أسبوع الاخوة) إن “هذه المناسبة جسدت أسمى معاني الأخوة والتلاحم بين دولتي الكويت والإمارات وبرزت كرسالة تقدير ومحبة تعكس اهتمام القيادة السياسية الإماراتية بتعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ قيم الوفاء والاعتزاز بالمصير المشترك”.

وأعرب عن تقدير دولة الكويت وامتنانها الكبير لهذه المبادرة التي حظيت بصدى واسع وتفاعل شعبي لافت مؤكدا متابعة السفارة والقنصلية الكويتيتين باهتمام كبير فعاليات الأسبوع وما شهدته من حضور رسمي ومجتمعي واسع ساهم في تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأوضح الغنيم أن أسبوع الاحتفاء شكل منصة مهمة لاستكشاف معالم المرحلة المقبلة من التعاون بين الكويت والإمارات في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتعليمية والثقافية لافتا إلى ان ما تحقق خلال الفعاليات ستكون له انعكاسات إيجابية على مسارات الشراكة الثنائية.

وأكد ان الأيام الكويتية – الإماراتية ستظل حاضرة دائما في الأذهان وسيبقى أثرها مستمرا لما حملته من رسائل أخوية صادقة ومعان تعبر عن وحدة المصير والتاريخ المشترك بين البلدين.

وثمن دور جميع الجهات التي أسهمت في تنظيم وإنجاح فعاليات الأسبوع من مؤسسات حكومية وخاصة وعكست روح التعاون والعمل المشترك وأبرزت الصورة المشرقة للعلاقات الكويتية – الإماراتية الراسخة.

يذكر ان فعاليات أسبوع (الإمارات والكويت.. إخوة للأبد) انطلقت في 29 من يناير الماضي بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وإبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.