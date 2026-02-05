وزارة التربية تنظم حفلا وطنيا بعنوان “شيخنا الغالي” بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير

وزارة التربية تنظم حفلا وطنيا بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير

بمناسبة احتفالات البلاد في شهر فبراير بالذكرى الـ 65 للعيد الوطني والـ 35 ليوم التحرير نظمت وزارة التربية اليوم الخميس حفلا وطنيا بعنوان (شيخنا الغالي) تحت رعاية وزير التربية سيد جلال الطبطبائي وحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة مريم العنزي.

وتزين بهو الوزارة بألوان الفرح بالأعياد الوطنية في احتفال بهيج جمع طلبة مدارس ضمن أجواء من الفخر والانتماء حيث قدموا عروضا موسيقية مميزة تنوعت بين الأغاني الوطنية و(العرضة بالسيوف) و(الفن البحري) جسدت حب الوطن واعتزاز الأجيال الجديدة بتاريخ الكويت المجيد.

وتضمن الاحتفال تقديم أداء لفرقة أوركسترا منطقة العاصمة التعليمية ومعزوفات إيقاعية وسط تفاعل وتشجيع الحضور ما أضفى روح الحماس والبهجة على الفعالية.