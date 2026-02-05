وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من دمشق أن الحرب ضد تنظيم داعش هي “أولوية مطلقة” لبلاده

وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في قصر تشرين بدمشق

أكّد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في دمشق الخميس أن الحرب ضد تنظيم داعش تشكّل “أولوية مطلقة” لبلاده، وذلك عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني، في مستهل جولة إقليمية تقوده أيضا إلى العراق ثم لبنان.

وقال بارو “منذ عشرة أعوام، قاتلت فرنسا من دون هوادة إرهابيي داعش في العراق كما في سوريا”، مضيفا “جئت لأؤكد مجددا هذه الأولوية المطلقة لفرنسا هنا في سوريا”.

وأكد بارو الاتفاق بين الحكومة السورية وقسد يضمن الحقوق الأساسية للكرد ويدعم جهود مكافحة داعش .

وأشار بارو بأن فرنسا وقفت إلى جانب الشعب السوري الذي كان ضحية لهمجية نظام الأسد، وستواصل دعمه لبناء مستقبل أفضل.