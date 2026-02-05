وزير الصحة: الأشعة ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن الأشعة ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة ومحور أساسي في التشخيص الدقيق ودعم اتخاذ القرار العلاجي ومتابعة الحالات المرضية في مختلف مراحلها ما ينعكس إيجابا على سلامة المرضى وجودة النتائج العلاجية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العوضي اليوم الخميس في افتتاح المؤتمر السنوي للأشعة تحت عنوان (من الرؤية إلى الدقة) وينظمه مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي في وزارة الصحة بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل الكويت وخارجها.

وأضاف الوزير العوضي أن المؤتمر محطة علمية مهمة تعكس حرص القطاع الصحي على التطوير المستمر ومواكبة أحدث المستجدات العالمية في مجال الأشعة بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للمرضى.

وأشار الى التطور في خدمات الرنين المغناطيسي في المؤسسات الصحية إذ بلغ عدد الفحوصات المنفذة في جميع أقسام الأشعة خلال العام 2024 نحو 100 ألف فحص وارتفع في العام 2025 إلى 113 ألفا محققا نسبة زيادة 13 بالمئة.

وأوضح أن ذلك يعكس النمو والتوسع المدروس في عدد أجهزة الرنين المغناطيسي في المستشفيات إلى جانب التوسع في نطاق الفحوصات التخصصية المقدمة بما يواكب الاحتياجات السريرية المتزايدة.

وذكر أن مواعيد الانتظار شهدت انخفاضا ملحوظا بفضل خطة وزارة الصحة الهادفة إلى تعزيز الطاقة الاستيعابية ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة المواعيد بما يضمن سرعة الوصول والحصول على الخدمة التشخيصية وفق أعلى معايير الجودة.

وبين الوزير العوضي أن فحوصات الجهاز العضلي الهيكلي (MSK) تشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي فحوصات الرنين المغناطيسي وهذا التطور يعكس مستوى التكامل بين التخصصات الطبية وأقسام الأشعة والدور الحيوي الذي تؤديه التقنيات الحديثة في دعم القرار العلاجي وتسريع مسار التشخيص وتحسين نتائج الرعاية الصحية للمرضى في مختلف المرافق الصحية.

من جانبها قالت رئيس مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي ورئيس المؤتمر الدكتورة بثينة الكندري في كلمتها إن المؤتمر يعد أولى خطوات إنشاء منصة علمية مشتركة تهدف إلى جمع ومناقشة ما يطرح في ورش العمل من تطبيقات عملية بما يحقق استدامة الفائدة العلمية للمشاركين ويعزز التواصل المهني مع الخبراء ويرسخ ثقافة التعليم التفاعلي المستمر.

وأضافت الكندري أن مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي حريص على تطوير مستوى التعليم الطبي وتعزيز مفهوم التعليم الطبي المستمر موضحة أن فعاليات المؤتمر تتضمن ورشا تطبيقية عملية تتيح الاستفادة المباشرة من خبرات المختصين وتمتد آثارها العلمية لما بعد انتهاء المؤتمر.

بدورها قالت رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة خالدة العسعوسي في كلمتها إن المؤتمر يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم التعليم الطبي المستمر وتمكين الكوادر الوطنية من مواكبة أحدث التطورات في مجال الأشعة بما ينسجم مع التوجهات الحديثة في الرعاية الصحية.

وأضافت العسعوسي أن المؤتمر يضم في برنامجه محاضرات علمية متخصصة تستعرض أحدث المستجدات في مختلف مجالات الأشعة وجلسات نقاشية تفاعلية تتيح تبادل الخبرات بين المتحدثين والمشاركين.

وأشارت إلى أن المؤتمر الذي يستمر إلى السابع من فبراير الجاري يتضمن كذلك ورش عمل تطبيقية تركز على الجوانب العملية بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في إطار رؤية المؤتمر ومحاوره المستقبلية.