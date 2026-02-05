الأرصاد الجوية: الطقس معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لأمطار متفرقة

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة إلى بارد ليلا في عطلة نهاية الأسبوع مع فرص لتكاثر الغيوم وأمطار متفرقة ورياح مثيرة للغبار.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والنماذج العددية تظهر تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يضعف تدريجيا يسمح بتقدم منخفض جوي مساء اليوم الخميس مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة تؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وأضاف العلي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء غد تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة ونهار بعد غد مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وذكر أن الطقس نهار اليوم يكون معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون مائلا للبرودة إلى بارد وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و22 كيلومترا في الساعة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 8 و10 درجات مئوية ويكون البحر خفيف الموج ما بين 1 و2 قدم.

وأفاد بأن الطقس نهار غد الجمعة يكون معتدلا وغائما والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 10 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 20 و22 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

وعن الطقس مساء غد الجمعة لفت إلى أنه يكون مائلا للبرودة وغائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا أما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة فتتراوح ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وقال العلي إن الطقس نهار بعد غد السبت يكون معتدلا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 18 و20 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وبين أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و42 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة وتتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 12 و14 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.