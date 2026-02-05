“نزاهة” تحيل إشرافيين وآخر بهيئة “الإعاقة” إلى النيابة بشبهة ارتكاب جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) إحالتها إشرافيين وآخر في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بشبهة ارتكاب جريمتي الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والمقترنة بشبهة جريمة التزوير في المحررات الرسمية.

وأكدت (نزاهة) في بيان صحفي اليوم الخميس عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها.

وثمنت دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدتها للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة في وقائع الفساد مشددة على التزامها في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.