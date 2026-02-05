النادي العلمي: المعرض الدولي الـ16 للاختراعات ينطلق الأحد بمشاركة 213 مخترعا حول العالم

المشاركون في المؤتمر

أعلن النادي العلمي الكويتي اكتمال الاستعدادات لانطلاق المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط بنسخته الـ16 يوم الأحد المقبل تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومشاركة 213 مخترعا من مختلف دول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي في مؤتمر صحفي بمقر النادي أمس الأربعاء إن المعرض الذي يستمر حتى 11 فبراير الجاري “يمثل منصة علمية دولية مرموقة وتزايد أعداد المشاركين والجهات الراعية عاما بعد عام أمر يثلج الصدور ويثبت السمعة الطيبة التي حققها المعرض محليا وعربيا ودوليا”.

وأضاف الخرافي أن النسخة الحالية تشهد مشاركة واسعة من 213 مخترعا من مختلف أنحاء العالم يغطون مختلف المجالات العلمية والتقنية ويتطلعون إلى تسويق ابتكاراتهم لشق طريقها نحو الأسواق والتصنيع لافتا إلى سعي النادي سنويا لترجمة شعار المعرض (لقاء المستثمرين بالمخترعين) إلى واقع ملموس.

وثمن مبادرة اتحاد شركات الاستثمار الكويتية بالمشاركة في المعرض للمرة الأولى وتخصيص جناح للاتحاد ليكون نقطة انطلاق جديدة للمخترعين الراغبين في التواصل مع المستثمرين لتحويل اختراعاتهم إلى منتجات واقعية وايجاد فرص استثمارية لها داخل الأسواق المحلية والعالمية.

ولفت إلى مشاركة العديد من المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية للعام الثاني على التوالي حيث رصدت جوائز للمبتكرين العرب دعما للاختراعات العربية منوها بتقديم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثلاث جوائز لمخترعين خليجيين مما يعكس اهتمام القيادة السياسية والمنظمات الإقليمية بدعم المبتكرين.

وذكر أن المعرض يحظى بدعم جهات دولية مهمة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) والاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (إيفيا) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) حيث تقدم هذه الجهات جوائز مالية تبلغ قيمتها نحو 60 ألف دولار أمريكي.

وأكد الخرافي أن اهتمام منظمة (وايبو) بنشر ثقافة الفكر والابتكار يفسر وجودها سنويا في المعرض مما ينعكس إيجابا على نجاحه معربا عن الشكر والامتنان لسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على رعايته الكريمة وللشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأشاد بجهود لجنة تحكيم المعرض برئاسة ديفيد فاروقي التي تضم 65 عضوا يمثلون نخبة من أساتذة الجامعات والهيئات العلمية المشهود لهم بالحيدة والنزاهة.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار فيصل صرخوه أن مشاركة الاتحاد للمرة الأولى تأتي من منطلق رؤية واضحة تستهدف تعزيز التكامل بين الابتكار والاستثمار وتمكين الطاقات الشابة والمبدعة.

وقال صرخوه إن المعرض أصبح منصة دولية مرموقة تجمع العقول المبدعة بالجهات القادرة على تحويل الابتكارات إلى مشاريع قابلة للتطبيق داعيا الشركات الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية إلى دعم المعرض باعتباره فرصة حقيقية لفتح آفاق التعاون وبحث سبل تمويل وتسويق الابتكارات.

وأشار إلى سعي الاتحاد لخلق بيئة مناسبة تتيح للمستثمرين الاطلاع على الفرص الواعدة القائمة على المعرفة والتقنية مبينا أنه “حين يلتقي الفكر المبدع بالتمويل تتحول الفكرة إلى مشروع ويتحول المشروع إلى قيمة مضافة حقيقية للمجتمع والاقتصاد”.

من ناحيته أعرب أمين صندوق النادي العلمي عضو اللجنة العليا للمعرض عبدالرحمن الفضالة عن الشكر لوزارات الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها وزارات الخارجية والتجارة والداخلية على تعاونها الفعال وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الدولي.

وحضر المؤتمر الصحفي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العلمي الشيخة شيخة جراح الصباح ورئيس لجنة التحكيم ديفيد فاروقي ورئيس قطاع الشباب والعلوم بالنادي سجى الفضالة وأمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش وعدد من أعضاء اللجنة العليا للمعرض.