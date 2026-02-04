كأس الرابطة: سيتي يجرّد نيوكاسل من لقبه ويضرب موعدا مع أرسنال في النهائي

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بتسجيل هدف

بلغ مانشستر سيتي نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية لكرة القدم، عقب تخطيه حامل اللقب نيوكاسل 3-1 بينها ثنائية للدولي المصري عمر مرموش الأربعاء في إياب الدور نصف النهائي، بعدما كان تغلّب عليه 2-0 ذهابا خارج أرضه.

ويدين فريق المدرب الإسباني بيب غوارديلا ببلوغ المشهد الختامي على ملعب ويمبلي للمرة العاشرة في تاريخه، لمرموش (7 و30) والهولندي تيجاني رايندرس (32).

في المقابل أحرز البديل السويدي أنتوني إيلانغا هدف حفظ ماء الوجه لنيوكاسل في الدقيقة 62.

ويواجه سيتي الباحث عن لقبه التاسع والأول بعد 2020-2021، في المباراة النهائية المقررة في 26 آذار/مارس، أرسنال الذي جدّد فوزه الثلاثاء على جاره تشلسي 1-0 في نصف النهائي الثاني، بعدما كان هزمه ذهابا 3-2 على ملعب ستامفورد بريدج.

وأحكم سيتي سيطرته على مجريات الشوط الأول، محاولا إحراز هدف أول مبكر يجعله مهمته أكثر سهولة، لا سيّما مع دخوله مواجهة الإياب متسلحا بأفضلية انتصاره ذهابا خارج أرضه 2-0.

وكان له أراد عن طريق مرموش الذي انطلق من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء، وعندما تزحلق المدافع دان بورن محاولا قطع الكرة منه، ارتدت من قدم المصري ومرّت من فوق الحارس آرون رامسدايل (7).

وكاد رايندرس يضيف الثاني، غير أن تسديدته القوية بيسراه من الجهة اليسرى داخل المنطقة تصدّى لها رامسدايل ببراعة (11).

وحاول نيوكاسل إدراك التعادل لكن حارس سيتي جيمس ترافورد أنقذ محاولتي أنتوني غوردون من الجهة اليسرى داخل المنطقة (21) وكيران تريبييه من ركلة حرة مباشرة (28).

وأحرز مرموش هدفه الثاني في الأمسية، والثالث له في كأس الرابطة، بعدما تابع برأسية من داخل منطقة الياردات الست كرة هيأها له تريبييه بالخطأ، وذلك بعد محاولة الأخير تشتيت عرضية لعبها الغاني أنطوان سيمينيو من الجهة اليسرى (30).

وتوّج رايندرس هجمة مرتدة سريعة ومنظمة لفريقه هدفا عبر تسديدة أرضية من مسافة قريبة إلى يسار رامسدايل (32)، قبل أن يمنعه رامسدايل من التوقيع على الثنائية من تسديدة قوية من الجهة اليمنى داخل المنطقة (38).

وحوّل ترافورد ببراعة إلى ركنية رأسية الهولندي سفين بوتمان من مسافة قريبة إثر ركلة حرة مباشرة (45+2).

وقلّص البديل إيلانغا الفارق بعد مجهود فردي رائع تخطى على إثره أكثر من لاعب، قبل دخوله المنطقة من الجهة اليمنى وتسديد كرة استقرت في الزاوية الأرضية اليسرى لمرمى أصحاب الأرض (62).