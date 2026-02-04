مجلس جامعة عبدالله السالم يعتمد لائحة التحاق الطلبة الأجانب على نفقتهم الخاصة

مجلس جامعة عبدالله السالم يعقد اجتماعه اليوم برئاسة مدير الجامعة د. منى الأحمد في الحرم الجامعي بالخالدية

اعتمد مجلس جامعة عبدالله السالم لائحة التحاق الطلبة الأجانب على نفقتهم الخاصة خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في الحرم الجامعي بالخالدية برئاسة مدير الجامعة الدكتورة منى الأحمد.

وهنأت الدكتورة الأحمد خلال الاجتماع الأسرة الجامعية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025/2026 متمنية للطلبة التوفيق والنجاح وأن يكون فصلا دراسيا موفقا كما هنأت الجميع بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية في البلاد.

ومن جانبه قال القائم بأعمال أمين عام الجامعة الدكتور عادل الحسينان في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن المجلس ناقش لبنود المدرجة على جدول أعماله واطلع على تقرير متابعة تنفيذ قراراته السابقة.

وأضاف الحسينان أن مجلس الجامعة اعتمد عددا من القرارات منها ضوابط تعيين معيد عضو بعثة كعضو هيئة أكاديمية في الجامعة بعد انتهاء البعثة الدراسية والإطار الأكاديمي العام للحصول على شهادة دكتور في الطب (MD) في كلية الطب والعلوم الصحية وذلك حسب المراحل الثلاث اللازمة للحصول على شهادة دكتور في الطب.

وأوضح أن المجلس اعتمد أيضا منهج المرحلة الأولى لبرنامج دكتور في الطب (MD) في كلية الطب والعلوم الصحية إلى جانب مسمى شهادة دكتور في الطب (Doctor of Medicine M.D) ومسمى شهادة بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية (Bachelor of Science (BSc) in Applied Medical Sciences).

وذكر أن مجلس الجامعة وافق على مذكرة التفاهم المقترح توقيعها بين جامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية.