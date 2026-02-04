وزيرة الشؤون: احتفالية رفع العلم تجسد التلاحم الوطني بين أبناء الشعب

وزيرة الشؤون الاجتماعية مع إحدى الطفلات خلال الحفل

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاربعاء إن مراسم رفع العلم إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية تمثل مناسبة غالية لتجديد عهود الولاء للوطن وقيادته الحكيمة وتجسيدا للتلاحم الوطني الراسخ بين أبناء الشعب الكويتي.

وذكرت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي عقب مشاركتها باحتفالية رفع العلم التي أقيمت بمجمع دور الرعاية الاجتماعية أن هذه المناسبة الوطنية العزيزة تعكس معاني الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية وتستحضر مسيرة كفاح الآباء والأجداد وتضحيات شهداء الكويت الأبرار الذين بذلوا أرواحهم لتبقى راية الوطن خفاقة بالعزة والسيادة.

ورفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الوفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وتوجهت بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والمزيد من التقدم والرفعة في ظل قيادتها الرشيدة.