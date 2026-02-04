“الصحة” تفتتح 6 عيادات تطعيم جديدة لتسهيل وصول المستفيدين لخدمات التحصين

وزارة الصحة

افتتحت وزارة الصحة اليوم الأربعاء ست عيادات تطعيم جديدة في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف المناطق ضمن خطة الوزارة لتطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع نسب التغطية بالتطعيمات الأساسية وتسهيل وصول المستفيدين إلى خدمات التحصين بالقرب من مناطق سكنهم.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي أن العيادات التي بدأ تشغيلها مؤخرا هي (مركز أبو فطيرة السكني الصحي للأطفال والبالغين) و(مركز مبارك الحساوي الصحي – حطين للأطفال والبالغين) و(مركز غرب عبدالله مبارك الصحي قطعة (6) للأطفال) و(مركز المطلاع الصحي (N11) للأطفال) و(مركز مساعد الصالح في منطقة الشعب للأطفال والبالغين) و(مركز صباح الأحمد (E) للأطفال والبالغين) وهو ما يعكس شمولية التوزيع الجغرافي وتنوع الفئات المستفيدة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء على المراكز الصحية ورفع جودة الأداء داعية أولياء الأمور والمراجعين للاستفادة من هذه العيادات ومراجعة المراكز الصحية التابعة لمناطقهم وفق مواعيد العمل المعتمدة.