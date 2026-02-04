الحرس الوطني يختتم تمرين “صمود” للوحدات المقاتلة والمساندة

صورة جماعية تضم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان والمشاركين في تمرين "صمود"

اختتم الحرس الوطني اليوم الأربعاء تمرين (صمود) بتنفيذ التمرين الختامي لتمريني (أسد الجزيرة 7) ومراكز قيادة الحرس الوطني (CPX – نصر 21) والذي يعد من أكبر التمارين في الحرس الوطني على مستوى الوحدات المقاتلة والمساندة.

وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن التمرين اختتم بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد الشريعان ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ووفد رفيع المستوى من قوات الدرك الإيطالي (الكارابينيري) ووفد من رئاسة الوزراء الأردنية والملحقين العسكريين لدى دولة الكويت وكبار القادة ووفود من الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام.

وأشاد الفريق الركن خالد الشريعان وفق البيان بمجريات التمرين والمستوى المتميز الذي أظهره رجال الحرس الوطني في تنفيذ المراحل كافة بكل كفاءة واقتدار ما يؤكد حسن التخطيط وفاعلية التدريب المستمر للمنتسبين.

من جهته قال الفريق الركن حمد البرجس وفق البيان إن تمرين (صمود) والتمارين المندرجة تحته تم تنفيذها بنجاح من خلال تجهيزات عالية المستوى من التقنيات والعناصر البشرية المدربة من مختلف وحدات الحرس الوطني.

وذكر أن تمريني (أسد الجزيرة 7) و( CPX – نصر 21) يعدان من أكبر التمارين الميدانية التي تجريها وحدات الحرس الوطني بهدف الوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للقوات والتأكد من استعدادها لتنفيذ مهامها لصون أمن البلاد وحماية مقدراتها بالتعاون مع أخوة السلاح في الجيش والشرطة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما.

وأوضح أن فعاليات التمارين تمت في ظروف مشابهة لعمليات القتال الحقيقية لإيضاح مستوى القدرة على التعامل مع الأحداث والتهديدات المختلفة ومن ثم تحقيق أقصى درجات الاستعداد.

وشدد على أهمية التمارين الميدانية في إكساب القادة وهيئات الركن والمنتسبين الكثير من المهارات في التعامل مع المعاضل المختلفة والتقدير المناسب للموقف والسرعة في اتخاذ القرارات.

ونقل إلى المشاركين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح وتقديرهما لجهودهم معربا عن فخره بالإنجاز الذي حققته وحدات الحرس في هذا التمرين الأول من نوعه ما يعكس قوتها وجاهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها.