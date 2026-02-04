الكويت تستضيف اجتماعات النسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي IDCF 2026

الرئيس التنفيذي لـZainTECH أندرو حنّا يُلقي كلمته الافتتاحية

أعلنت شركة ZainTECH عن شراكتها الاستراتيجية للنسخة الثانية من المنتدى الدولي للتعاون الرقمي (IDCF 2026)، الذي تستضيفه دولة الكويت يومي 4 – 5 فبراير 2026 في فندق جميرا شاطئ المسيلة، حيث تدعم الشركة خلال هذه المشاركة مستهدفات المنتدى في مجالات الذكاء الاصطناعي المسؤول، والاستثمار الرقمي، والتعاون العابر للحدود، بمشاركة نخبة من الجهات الفاعلة في منظومة الاقتصاد الرقمي تحت شعار “الازدهار الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي”.

وتستمر أعمال المنتدى على مدار يومين بتنظيم من منظمة التعاون الرقمي (DCO)، حيث يجمع كبار صُنّاع السياسات والوزراء وقادة الأعمال والمنظّمات الدولية من 60 دولة، بما يهدف إلى تجاوز الحوار نحو مواءمة السياسات والاستثمارات والابتكار مع الفرص والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وقد حضره المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي د. هاجر الحدّاوي.

ويُعقد منتدى IDCF 2026 على هامش أعمال الجمعية العامة الخامسة لمنظمة التعاون الرقمي، التي اعتمدت خلالها الدول الأعضاء “إعلان الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول من أجل الازدهار الرقمي العالمي “، بما يرسم توجهاً سياسياً مشتركاً لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بصورة أخلاقية وشاملة محورها الإنسان.

وقال الرئيس التنفيذي لـ ZainTECH أندرو حنّا “سلّط المنتدى الدولي للتعاون الرقمي 2026 الضوء على الدور المحوري للتعاون بين الحكومات والقياديين والقطاع الخاص في تسريع تبنّي ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة على نطاق واسع. نحن ندعم وبشكلٍ كامل جهود منظمة التعاون الرقمي في تحويل الأولويات المشتركة إلى حلول عملية تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودفع عجلة الابتكار”.

نواف الغربللي وأندرو حنّا ود. هاجر الحدّاوي خلال المؤتمر

وأضاف حنّا “يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة عميقة في الاقتصادات وأعمال المؤسسات، إلا أن جوهره الحقيقي يكمن في الثقة، لا في السرعة أو الحجم فحسب. ولذلك، تقود ZainTECH تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي الإقليمي، ببناء أنظمة رقمية متكاملة وموثوقة ومستدامة، من خلال نموذج تشغيلي ميسر يقوم على الرقمنة المتقدمة والذكاء الفائق والمرونة العالية”.

وعلى هامش المنتدى، استضافت ZainTECH جناحاً خاصاً رحّبت فيه بالوفود والشركاء ورواد الابتكار لاستكشاف محفظتها من حلول الخدمات الرقمية المتكاملة، والتواصل مباشرة مع خبرائها، حيث شكّل الجناح منصّة تفاعلية لتسليط الضوء على كيفية تمكين ZainTECH للمؤسسات من تحويل طموحات الذكاء الاصطناعي إلى واقع من خلال تطبيقات عملية موثوقة ومسارات حلول تمتد عبر البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والتحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع نموذج التشغيل الرقمي والذكي المرن.

الجدير بالذكر أن الجلسات العامة واللقاءات الوزارية والفعاليات الجانبية المختارة التي دارت خلال اليوم الأول من اعمال المنتدى أكدت على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي لن يحقق الازدهار بشكل واسع إلا في حال الارتكاز على حوكمة مسؤولة، وأسس رقمية موثوقة، وتنمية المهارات، وتعاون دولي مستدام.