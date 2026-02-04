“الصحة” تستضيف ورشة عمل إقليمية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج “INSEP”

الوكيل المساعد للشؤون الصحة العامة د. المنذر الحساوي و المشاركين في ورشة العمل

استضافت وزارة الصحة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع اليوم الأربعاء ورشة عمل إقليمية حول تنفيذ ضمانات بروتوكول الكميات الصغيرة بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج (INSEP) للتعاون الدولي في مجال الأمن النووي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الورشة التي تستمر أربعة أيام تهدف إلى تعميق الفهم العملي لآليات تنفيذ الضمانات النووية وبناء القدرات الفنية وتبادل أفضل الممارسات بما يسهم في دعم الاستخدامات السلمية والآمنة للتقنيات النووية وتعزيز منظومة عدم الانتشار والالتزام بالمعايير الدولية للأمن والأمان النووي والإشعاعي من خلال برامج تدريبية نظرية وعملية متخصصة.

وأكد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع بالوزارة الدكتور ناصر الجويسري وفق البيان أن استضافة الكويت للورشة تعكس حرصها على دعم التعاون الدولي في مجال الأمان النووي وتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية. وقال الجويسري إن مثل هذه اللقاءات المتخصصة تمثل ركيزة أساسية لتبادل الخبرات وتوحيد الممارسات وفق المعايير الدولية المعتمدة وتسهم في تعزيز التعاون بين الدول المشاركة بما يخدم الأهداف المشتركة للاستخدام السلمي والآمن للتكنولوجيا النووية.

وشهدت الورشة التي حضرها الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بالوزارة الدكتور المنذر الحساوي مشاركة خبراء دوليين متخصصين إلى جانب متدربين وممثلين من تسع دول بما يعكس أهمية الحدث كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الإقليمية في مجالات الضمانات النووية والأمن الإشعاعي.