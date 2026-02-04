وزارة التربية تؤكد الحرص على مواكبة التحولات العالمية في مهنة التعليم

وزارة التربية

أكدت وزارة التربية الكويتية اليوم الأربعاء الحرص على مواكبة التحولات العالمية في مهنة التعليم بما يدعم توجهاتها نحو تطوير التعليم وتمكين المعلم وتحقيق تعليم مستدام يواكب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب مشاركة وزير التربية الكويتي سيد جلال الطبطبائي والوفد المرافق له في (المؤتمر الدولي لمهنة التعليم) المنعقد في سلطنة عمان تحت عنوان (تعليم مستدام في عصر الذكاء الاصطناعي).

وقالت الوزارة إن المشاركة في المؤتمر تأتي ضمن جهودها المستمرة للاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وتبادل الخبرات مع المؤسسات التربوية العالمية والتجارب في تطوير مهنة التعليم وبناء القدرات التربوية.

وأضافت أن المؤتمر الذي يناقش مستقبل مهنة التعليم عالميا يتضمن جلسات حوارية تبحث تمكين المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي دون استبدالهم ومناقشات حول التحول في مهنة التعليم والقيادة التربوية ومعالجة نقص المعلمين إلى جانب ورش تعليمية تفاعلية حول التنمية المهنية والتعليم الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر انعقاد عدد من الجلسات الحوارية المتخصصة التي ناقشت قضايا محورية تتعلق بمستقبل مهنة التعليم في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.

وركزت إحدى الجلسات على (المستقبل الإنساني لمهنة التعليم) وأهمية تمكين المعلمين في عصر الذكاء الاصطناعي بوصفهم ركنا أساسيا في العملية التعليمية وليس استبدالهم بالتقنيات الحديثة.

وتناولت الجلسات الأخرى موضوعات تحويل مهنة التعليم والقيادة التعليمية ومعالجة النقص العالمي في أعداد المعلمين إلى جانب استعراض التقرير العالمي عن المعلمين ودور القيادة التربوية للمعلمين في توظيف التكنولوجيا لخدمة الأهداف التعليمية.

ويناقش المؤتمر على أمد يومين سياسات التطوير المهني المستدام والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي من منظور الاتجاهات العالمية مع التركيز على سبل بناء كوادر تعليمية عالية الجودة قادرة على التكيف مع متطلبات المستقبل وتعزيز كفاءة الأداء التربوي في مختلف المراحل التعليمية.

ويتضمن برنامج المؤتمر عددا من الورش التعليمية التفاعلية التي تركز على التنمية المهنية المستدامة والتعليم الشامل في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال ورش تشاركية مجتمعية إضافة إلى تنظيم (هاكثون) تعليمي وورش تناولت دور المعلم كقائد تربوي فاعل في بيئة تعليمية متغيرة.

كما تسلط الورش الضوء على أهمية تمكين المعلمين بالأدوات الرقمية الحديثة بما يسهم في تحسين جودة مخرجات التعليم ويعزز الابتكار في أساليب التدريس ويرفع جاهزية المعلمين لمواكبة التحولات ويعزز المتسارعة في النظم التعليمية.

ويضم وفد وزارة التربية إلى المؤتمر كلا من الوكيل المساعد للشؤون التعليمية حمد الحمد والمدير العام للمناطق التعليمية في وزارة التربية محمد الوزان.

وتنظم وزارة التعليم العمانية المؤتمر بمشاركة أكثر من 400 شخصية وحضور وزراء للتربية والتعليم من دول مجلس التعاون الخليجي وخبراء من مؤسسات ومنظمات إقليمية وعالمية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومنظمة التعليم الدولية ومكتب التربية العربي لدول الخليج وخبراء في الذكاء الاصطناعي ومديري مدارس ومعلمين خليجيين.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير سياسات التعليم وتوجهاته عبر حوار رفيع المستوى بين القادة التربويين والخبراء مستندا إلى استشراف التحولات العالمية وتمكين الكفاءات وتفعيل الابتكار لضمان جودة التعليم واستدامته.