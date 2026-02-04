نائب رئيس دولة الإمارات يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.

‏‎

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار ولسموه موفور الصحة ودوام العافية.

وأشاد سموه بالنجاح المتجدد لإمارة دبي في تنظيم القمة العالمية للحكومات وترسيخ المكانة السامية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الصعيدين الإقليمي والدولي مثمنا المستوى التنظيمي الرفيع والمشاركة الدولية الواسعة التي تشهدها القمة عاما بعد عام.

حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم والقنصل العام لدولة الكويت فى دبي والإمارات الشمالية خالد عبدالرحيم الزعابي ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد مبارك بن سبت.