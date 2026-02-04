رئيس دولة الإمارات يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وتمنياتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار ولسموه موفور الصحة ودوام العافية.

وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مبادرتهم الكريمة بالاحتفاء بالعلاقات الكويتية الإماراتية والتي تأتي تجسيدا للعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم والقنصل العام لدولة الكويت فى دبي والإمارات الشمالية خالد عبدالرحيم الزعابي ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد مبارك بن سبت.