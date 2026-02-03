"كوفبك" الكويتية تستحوذ على 20% من شركة "أوركا وسول دي أوركا" بالبرازيل

أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) استحواذ شركتها التابعة (شركة تطوير الطاقة) على حصة عاملة بنسبة 20 بالمئة في حقول (أوركا وسول دي أوركا) المملوكة من قبل شركة (شل برازيل بتروليو المحدودة) التابعة بالكامل لشركة (شل بي إل سي) وذلك اعتبارا من 1 يناير 2026.

وجرى توقيع اتفاقية الاستحواذ اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026) الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقالت (كوفبك) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاتفاقية تخضع لجميع الموافقات التنظيمية البرازيلية اللازمة موضحة أنها تشمل خطة تطوير حقول (أوركا وسول دي أوركا) عبر تركيب وحدة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة لإنتاج ما يصل إلى 120 ألف برميل نفط يوميا.

وبينت أن حجم الموارد القابلة للاستخراج يقدر حاليا بحوالي 370 مليون برميل ومن المتوقع بدء الإنتاج في عام 2029.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) عيسى المراغي قوله إن “هذه الصفقة تمثل إنجازا مهما إذ تتيح لنا دخول حوض سانتوس في البرازيل أحد أكثر أحواض النفط البحرية جاذبية في العالم”.

وأضاف المراغي أن “هذه الصفقة تنسجم تماما مع استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء محفظة استثمارية دولية راسخة قائمة على استثمارات مسؤولة في أصول عالية الجودة”.

وأعرب عن اعتزازه بتعميق الشراكة الطويلة مع (شل) وإقامة تعاون جديد مع شركة (إيكوبترول) متطلعا إلى العمل معا لتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع.