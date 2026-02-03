سمو رئيس مجلس الوزراء يصل الى دولة الإمارات لترؤس وفد الكويت في القمة العالمية للحكومات

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للحكومات في دبي

وصل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم على رأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالرحمن بن محمد العويس وسفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي والقنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية خالد عبدالرحيم الزعابي وأعضاء السفارة والقنصلية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي إن القمة العالمية للحكومات في دبي تمثل نموذجا متميزا للملتقيات الدولية التي تجمع القيادات وصناع القرار والخبراء من مختلف دول العالم مؤكدا أنها أصبحت منصة دولية رائدة للحوار وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل العمل الحكومي.

وأضاف سموه أن القمة تعد فرصة نوعية لبحث القضايا المشتركة وصياغة حلول عملية للتحديات التي تواجه الحكومات وفتح آفاق أوسع للتكامل وتعزيز التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب سموه عن بالغ تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على تنظيمها أسبوعا للاحتفاء بالعلاقات الكويتية الإماراتية بما يعكس عمق الروابط التاريخية ويعبر عن نهج أصيل في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.