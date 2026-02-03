"كوفبك" توقع اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" العالمية

وقعت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) اليوم الثلاثاء اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة (توتال إنرجيز) العالمية تهدف إلى دعم التوجهات الاستراتيجية لكوفبك وتعزيز قيمة الأصول وتوسيع نطاق أعمالها الدولية في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وقال الرئيس التنفيذي لـ(كوفبك) عيسى المراغي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع الذي تم خلال مؤتمر ومعرض الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026) الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن الاتفاقية تعكس التزام الشركة ببناء وتعزيز شراكات استراتيجية مع شركات الطاقة العالمية الرائدة عبر التعاون المنظم وتبادل الخبرات الفنية.

وأضاف المراغي أن (كوفبك) تهدف من خلال الاتفاقية لإنشاء إطار للتعاون يركز على تبادل المعرفة والخبرات التقنية وتقييم فرص التعاون المحتملة في جميع مشاريع كوفبك العالمية في قطاع الاستكشاف والإنتاج إضافة إلى تعزيز علاقتهاالاستراتيجية مع شركة (توتال إنرجيز).

وأكد السعي إلى تعزيز قدرات الشركة ودعم اتخاذ القرارات وخلق قيمة طويلة الأمد في جميع الأصول العالمية لكوفبك.

يذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وتقوم بعمليات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي خارج البلاد.