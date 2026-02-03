الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول: النسخة الخامسة من مؤتمر “KOGS 2026” تعد الأكبر وتعكس مكانتنا المتميزة

الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح اليوم الثلاثاء إن النسخة الخامسة من معرض ومؤتمر الكويت للنفط والغاز (KOGS 2026) تعد الأكبر في تاريخ المؤتمر منذ انطلاقته مؤكدا أن هذا الحضور الكبير يعكس المكانة المتميزة التي تتمتع بها المؤسسة وشركاتها التابعة.

وأضاف الشيخ نواف الصباح في مؤتمر صحفي عقب افتتاح المعرض الذي أقيم برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن المؤسسة استطاعت تحقيق استراتيجيتها بزيادة الطاقة التكريرية في البلاد بنحو 400ر1 مليون برميل نفط يوميا داخل الكويت وحوالي 600 ألف برميل نفط يوميا خارجها.

وبين أن سمو رئيس مجلس الوزراء شرح خلال كلمته بالمؤتمر مشروعين هما مشروع (شاهين)الهادف إلى تأجير وإعادة تأجير أنابيب إنتاج النفط الخام وإعادة تصدير النفط الخام والثاني فهو (سيف) الساعي للاستعانة بشركات عالمية لمساعدة شركة نفط الكويت في الإنتاج من الحقول الثلاثة التي تم اكتشافها خلال العامين الماضين وهي حقول النوخذة وجزة والجليعة “ما قد يسهم في تحقيق طاقة الانتاج المرجوة وهي 4 ملايين برميل نفط يوميا بحلول 2035”.

وأكد أهمية استقرار الاسواق العالمية نظرا للطلب المتزايد في المستقبل على الطاقة مشيرا إلى أنه سيكون للنفط دور محوري في عام 2050 وسيوفر ربع الطاقة المطلوبة آنذاك كون جميع المصادر الاخرى لن تلبي الطلب المتزايد على الطاقة.

وتابع أن ربع الطاقة المطلوبة في العام 2050 سيكون 100 مليون برميل نفط يوميا ما يعادل الانتاج الحالي في العالم لافتا إلى أنه مع تقادم الحقول فإن هذه الطاقة ستنخفض بحدود 5 ملايين برميل سنويا ولابد من تعويضها “ونحن في الكويت لدينا قناعة بدور النفط الكويتي الاساسي في امدادات الطاقة العالمية كون النفط الكويتي يعد الارخص في العالم في الاستخراج”.

وقال الشيخ نواف الصباح إن وكالة الطاقة الدولية تراجعت عن مطالباتها السابقة بوقف انتاج النفط بعد أن تأكدت أنها غير واقعية إذ أكدت الوكالة ضرورة تلبية الطلب المتزايد وإعادة الاستثمار في النفط.

وفيما يتعلق بمحطات الوقود في البلاد أوضح أن المؤسسة ماضية في تحويل كافة محطات وقود شركة البترول الوطنية الكويتية إلى شركة البترول الكويتية العالمية إذ سيتم الإعلان عن أول 8 محطات وقود تتبع (البترول العالمية) مشيرا إلى أن الموضوع ليس فقط تغيير علامة (البترول الوطنية) لشعار (Q8) ولكن الأهم نقل التجربة الأوروبية للكويت من خلال التطور.