"الداخلية" تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بالدوحة

شاركت وزارة الداخلية الكويتية في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) في الدوحة.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء أنها شاركت في المعرض من خلال ركن خاص قدمت من خلاله عرضا شاملا للأعمال والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها إلى جانب التعريف بأبرز التشريعات الحديثة وعلى رأسها قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون المرور الجديد وذلك في إطار تعزيز الوعي الأمني ونشر الثقافة القانونية.

وأضاف البيان أن المعرض الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية شهد حضورا لافتا من الجمهور من رواد المجتمع إلى جانب القوات الأمنية من دول مجلس التعاون المشاركة في التمرين إضافة إلى طلبة المدارس حيث تم الرد على استفساراتهم وتقديم شروحات توعوية وافية حول عدد من الموضوعات الأمنية.

ويأتي تنظيم المعرض الأمني المصاحب في إطار دعم العمل الأمني الخليجي المشترك وتعزيز مفاهيم التوعية والوقاية وإبراز الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون في مختلف المجالات الأمنية والتوعوية.

يذكر أن فعاليات التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (أمن الخليج العربي 4) افتتحت في 25 يناير الماضي بمشاركة الأجهزة والقوات الأمنية الخليجية ووحدات أمنية متخصصة من الولايات المتحدة الأمريكية ويستمر حتى يوم غد الأربعاء.