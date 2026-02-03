أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية تبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ظُهر اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض لبدء زيارته الرسمية للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز والسفير السعودي في أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر وسفير تركيا في الرياض أمر الله إيشلر.

وعقب استقباله في المطار، توجَّه الرئيس أردوغان والوفد المرافق إلى قصر اليمامة لبدء الاجتماعات.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى السعودية وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والمالية محمد شيمشك، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير أقطاش، والطاقة ألب أرسلان بيرقدار، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر، والشباب والرياضة عثمان أشقن باق، والدفاع يشار غولر، والصحة كمال مميش أوغلو.

ويضم الوفد التركي كذلك رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران، ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليتش.

ومن المقرر أن يتوجه أردوغان إلى جمهورية مصر العربية يوم 4 فبراير/شباط الجاري، وذلك عقب إتمام زيارته للمملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق اليوم، لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.