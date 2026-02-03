“زين الكويت” تُؤكّد دورها كشريكٍ رئيسي في دعم المشهد الرياضي المحلّي

المطيري والذياب والهاجري يُكرّمون منتخب البحرين بلقب البطولة

اختتمت زين الكويت رعايتها للبطولة الآسيوية الثانية والعشرين لكرة اليد للرجال (الطريق إلى ألمانيا)، التي استضافتها الكويت في مُجمّع الشيخ سعد العبدالله للصالات الرياضية المُغطّاة بمشاركة 15 مُنتخباً، ضمن مُنافسات التصفيات المؤهّلة إلى كأس العالم 2027 في ألمانيا، لتُؤكّد دورها كشريكٍ رئيسي في دعم المشهد الرياضي المحلّي.

شاركت زين في حفل الختام بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب السابق عبدالرحمن بداح المطيري، ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بدر الذياب، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد شبيب الهاجري، حيث قام رئيس فريق الشراكات المُجتمعية في زين الكويت فيصل الدويهيس بتكريم حارس “الأزرق” حسن صفر بجائزة أفضل لاعب في البطولة على هامش الحفل.

وهنّأت زين مُنتخب الكويت لكرة اليد على أدائه اللافت خلال البطولة، بعدما قدّم الأزرق مشواراً مميزاً تُوّج بتحقيقه المركز الثالث، وانتزاع بطاقة التأهل إلى كأس العالم في ألمانيا 2027، تأكيداً لما تتمتع به كرة اليد الكويتية من إمكانات فنية وقاعدة جماهيرية واسعة، كما هنّات الشركة منتخب البحرين تحقيقه لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

الدويهيس مُكرّماً نجم الأزرق حسن صفر بجائزة أفضل لاعب في البطولة

وأتت هذه الرعاية امتداداً لنهج زين في دعم البطولات الإقليمية الكُبرى التي تستضيفها الكويت وتُبرز تميّزها التنظيمي وحضورها الرياضي على المستويين المحلّي والقارّي، ضمن شراكة استراتيجية متواصلة مع الاتحاد الكويتي لكرة اليد، حيث تقدّمت الشركة بالشكر والتقدير للاتحاد على جهوده الكبيرة في إنجاح هذه النسخة المميزة من البطولة الآسيوية.

وينسجم دعم زين للبطولة مع رؤيتها الهادفة إلى تمكين الرياضيين الشباب، وإبراز المواهب الوطنية، وترسيخ ثقافة المنافسة الشريفة ضمن بيئة رياضية صحية تنعكس إيجاباً على المجتمع، إلى جانب الإسهام في تعزيز مكانة الكويت كمركز رياضي حيوي في المنطقة عبر استضافة بطولات بمستوى قاري.