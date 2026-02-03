سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

هذا وقد حمله سمو رئيس مجلس الوزراء تحياته إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لجلالته بموفور الصحة ودوام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا مزيدا من التقدم والرقي.

حضر المقابلة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير نجيب عبدالرحمن البدر.