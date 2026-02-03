سمو ولي العهد يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في قصر بيان ظهر اليوم أخاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية للبلاد.

هذا وقد حمله سموه حفظه الله في مستهل اللقاء تحياته إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بما يخدم مصالح العمل الخليجي المشترك هذا وساد اللقاء أجواء ودية عكست عمق العلاقات التاريخية وروح التفاهم الأخوية التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة.

حضر اللقاء معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكبار المسؤولين.