سمو أمير البلاد يستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة زيارته الرسمية للكويت

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة زيارته الرسمية للكويت

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لسموه وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل لسموه رعاه الله تحيات وتقدير أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التطور والنماء.

هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تحياته لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وتمنياته لجلالته بوافر الصحة ودوام العافية سائلا سموه المولى جل وعلا أن ينعم على مملكة البحرين وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين الشقيقة.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية الطيبة التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب وسعادة وكيل الديوان الأميري الشيخ عبدالعزيز مشعل مبارك عبدالله الأحمد الصباح وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأميري مازن عيسى العيسى.