محافظة حولي تطلق مبادرة تمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي

أطلق مجلس محافظة حولي اليوم الثلاثاء مبادرة (تمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي) برعاية وحضور محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح وتعنى بتوفير بيئة تعليمية محفزة مواكبة للتقنيات الحديثة.

وعقب حفل الافتتاح بدأت دورة تدريبية خاصة بتدريب المعلمين والمعلمات على أدوات الذكاء الاصطناعي قدمتها المدربة الدكتورة فاطمة النصار بمشاركة رئيس اللجنة الصحية والتعليمية والتنمية المجتمعية في مجلس محافظة حولي الدكتورة في بن سلامة.

وقالت بن سلامة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن المبادرة تهدف إلى دعم المعلمين ومساندتهم في مواجهة التحديات التعليمية وما يتعلق بالمناهج والأعباء الدراسية عموما مضيفة أن عدد المعلمين والمعلمات في محافظة حولي يتجاوز 11 ألفا و500 معلم ومعلمة ما يستدعي تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل مهامهم اليومية والارتقاء بالعملية التعليمية.

وأوضحت بن سلامة أن المبادرة تركز على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم من خلال تنظيم دورات تدريبية للمعلمين دوريا بواقع دورة واحدة على الأقل شهريا مع وجود خطة مستقبلية لتغطية كل مدارس المحافظة.

وذكرت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمية من شأنها المساهمة في اختصار الوقت والجهد على المعلم إذ تتيح له فورا تلخيص الدروس وتحويل المحتوى التعليمي إلى عروض تقديمية أو مواد مرئية ورسوم متحركة وهي مهام كانت تستغرق ساعات طويلة في الإعداد التقليدي.

وبينت أن هذه الأدوات تساعد على تسهيل التحضير وتوفير بيئة سليمة للمعلم وتخفيف التوتر والقلق المرتبطين بمتطلبات العمل لتكون عاملا مساندا في إيصال المعلومة للطلبة بصورة أكثر فاعلية.

وقالت بن سلامة إن المبادرة تخدم في مرحلتها الأولى مدارس محافظة حولي مع الاستعداد الكامل للتعاون مع مختلف المحافظات مستقبلا ونقل الخبرات وتوسيع نطاق الاستفادة.

وبينت أن المبادرة تأتي ضمن السعي إلى توفير بيئة تعليمية مريحة ومحفزة تواكب التطورات الحديثة وتستثمر التقنيات المتقدمة في خدمة التعليم بما ينعكس إيجابا على المعلم والطالب على حد سواء.