وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالات هاتفية من نظرائه ومسؤولين خليجيين وعرب للتهنئة بتعيينه في منصبه

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالات هاتفية من عدد من وزراء الخارجية والمسؤولين الخليجيين والعرب قدموا خلالها التهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه معربين عن أطيب التمنيات له بالتوفيق والسداد.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الاثنين إن الوزير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تلقى اتصالات من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود ووزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي حيث أعربوا عن تطلعهم للعمل سويا بشكل وثيق بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دولة الكويت وبلدانهم وشعوبها الشقيقة وبما يعزز التعاون الثنائي ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ووفق البيان تلقى وزير الخارجية اتصالين هاتفيين من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور بدر عبد العاطي أعربا خلالهما عن التطلعات للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وبحسب البيان تلقى وزير الخارجية كذلك اتصالين هاتفيين من وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر الشقيقة سلطان بن سعد المريخي ووزير الدولة في وزارة الخارجية بدولة قطر الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي تضمنا التهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه والتأكيد على التطلع إلى تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قدم خلاله التهنئة بهذه المناسبة معربا عن التطلع إلى مواصلة العمل المشترك بما يعزز العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتلقى وزير الخارجية أيضا اتصالا من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي قدم خلاله التهنئة بمناسبة تعيينه في منصبه معربا عن التطلع إلى العمل سويا بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.