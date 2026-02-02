وزيرة الشؤون: افتتاح “مركز العلاج باللعب” لتقديم خدمات نفسية وسلوكية متخصصة للأطفال

صورة جماعية

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة (مركز العلاج باللعب) التابع لمراقبة الإرشاد النفسي والاجتماعي بمركز التوعية والإرشاد بالتعاون مع جمعية عبدالله النوري الخيرية بهدف توفير رعاية علاجية متخصصة تعنى بالصحة النفسية والسلوكية للطفل.

وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب حفل الافتتاح إن تدشين المركز يأتي في إطار حرص الوزارة على تبني أحدث الأساليب العلمية في مجال الرعاية النفسية مشيرة إلى أن (العلاج باللعب) يعد وسيلة تواصل أساسية ولغة طبيعية للطفل للتعبير عن مشاعره والصدمات النفسية التي قد يعجز عن التعبير عنها لفظيا.

وأضافت أن المركز يوفر “بيئة آمنة” تتيح للطفل الحرية الكاملة في التعبير دون خوف من الأحكام بما يساعده على “التفريغ الانفعالي” لمشاعر الغضب أو الخوف أو الحزن بأسلوب صحي مبينة أن المتخصصين يعتمدون أدوات علاجية متنوعة مثل الرسم والقصص والتمثيل لمساعدة الطفل على التعامل مع مشكلاته.

وأوضحت أن استراتيجية عمل المركز ترتكز على تقديم تدخل علاجي نفسي آمن يتناسب مع الفئة العمرية للطفل والعمل على تعديل السلوكيات غير المتكيفة وتعزيز الصحة النفسية والاتزان الانفعالي إلى جانب تنمية المهارات الاجتماعية والانفعالية لدى الأطفال.

وأكدت الحويلة أن افتتاح المركز يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية والنفسية التي تقدمها الوزارة داعية الأسر إلى الاستفادة من هذه الخدمات المتخصصة لضمان تنشئة نفسية وسلوكية سليمة للأبناء.