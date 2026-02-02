وكيل الحرس الوطني: تمرين “صمود” يهدف إلى قياس قدرة قادة الحرس على التعامل مع الحالات الطارئة

صورة جماعية تضم المشاركين في تمرين "صمود"

قال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس اليوم الاثنين إن تمرين (صمود) يهدف إلى تدريب قادة الحرس الوطني وهيئات الركن وقياس قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة والمتغيرات المحلية والإقليمية.

وذكر الفريق البرجس في كلمة له بانطلاق فعاليات تمرين (صمود) بمركز العمليات بالرئاسة العامة للحرس الوطني أن التمرين يسهم بتعزيز سرعة اتخاذ القرارات المناسبة وحل المعضلات المختلفة وتنفيذ المهام والواجبات حسب خطط العمليات لوحدات قادة الحرس وهيئات الركن علاوة على تنسيق التعاون بين وحدات الحرس الوطني المقاتلة والمساندة لرفع درجة الاستعداد والجاهزية القتالية.

وأفاد الفريق البرجس بأن التمرين يأتي في إطار صقل مهارات القادة بالتخطيط ومواجهة الأزمات وذلك عبر تنسيق الجهود وتنمية قنوات الاتصال مع الجهات المشاركة وتطوير القدرات في تنفيذ المهام في الجانب الأمني والعسكري وتقديم الدعم والإسناد لجميع جهات الدولة بكفاءة عالية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته.

ونقل إلى المشاركين تحيات قيادة الحرس الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح.

يذكر أن تمرين (صمود) يشمل تنفيذ تمرين مراكز قيادة الحرس الوطني (CPX) (نصر 21) وتمرين (أسد الجزيرة 7) بمشاركة الجيش الكويتي ووزارة الداخلية وقوة الإطفاء العام والإدارة العامة للدفاع المدني.