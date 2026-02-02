وزيرة الشؤون: حريصون على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز الشراكة المجتمعية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكا أساسيا ومساندا لجهود الدولة في التنمية.

وشددت الحويلة في تصريح صحفي عقب رعايتها حلقة نقاشية نظمتها الوزارة لعدد من الجمعيات الأهلية على أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه جمعيات النفع العام في خدمة المجتمع ومساندة الجهود الحكومية في مختلف المجالات.

وقالت إن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتوسيع دائرة الشراكة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كما تعمل على تذليل العقبات أمامها لتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأشارت إلى سعي الوزارة المستمر للارتقاء بالعمل الأهلي وتطوير أدواته بما يواكب التطلعات التنموية مؤكدة أن “يد التعاون ممدودة” للجميع لتعزيز العمل المشترك وتحقيق المصلحة العامة.