وزير التربية: مهتمون بإدخال مفاهيم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن المناهج

وزير التربية سيد جلال الطبطبائي

أكد وزير التربية سيد جلال الطبطبائي اليوم الاثنين اهتمام الوزارة البالغ بإدخال مفاهيم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ضمن المناهج الدراسية الجديدة بصورة منهجية ومدروسة وبمراحل تعليمية مبكرة تتناسب مع الخصائص العمرية للمتعلمين بما يعزز ثقافة حسن استخدام التكنولوجيا ويرسخ الوعي بأبعادها التربوية والأخلاقية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الطبطبائي خلال حفل افتتاح مؤتمر ومعرض جائزة الكويت لتكنولوجيا التعليم (جائزة الشيخ عبدالله المبارك الصباح) بنسختها الرابعة تحت شعار (الذكاء الاصطناعي ركيزة تطوير التعليم وبناء المستقبل) والتي نظمتها جمعية العلاقات العامة الكويتية في المركز العلمي.

وقال الوزير الطبطبائي إن الجائزة تمثل نموذجا وطنيا مضيئا في دعم التميز وتحفيز الإبداع وترسيخ ثقافة التحول الرقمي في التعليم بما ينسجم مع رؤية (كويت جديدة 2035) التي تضع رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي في صميم أولوياتها وتؤكد أهمية بناء منظومة تعليمية عصرية مرنة وقادرة على مواكبة متغيرات العصر.

وأعرب الطبطبائي عن سعادته واعتزازه بالاحتفاء بالعقول المبدعة والتجارب الرائدة والمبادرات النوعية التي جسدت شعار هذا الحدث ما يعكس إدراكا عميقا بأن مستقبل التعليم لا يبنى إلا على الابتكار ولا يستدام إلا بالاستثمار الواعي في الإنسان والمعرفة.

بدورها قالت عضو اللجنة العليا للمؤتمر الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في كلمة لها إنه على مدار سنوات كان للذكاء الاصطناعي في التعليم حول العالم هدف واضح ومحدد وهو تعزيز النمو الأكاديمي ورفع الكفاءة “لكننا في خضم هذا التركيز أغفلنا حقيقة جوهرية وهي أننا لا يمكننا أن نعلم العقل دون أن ندعم الإنسان الذي يحمل هذ العقل”.

وأضافت الشيخة انتصار الصباح أن الذكاء الاصطناعي أصبح بالفعل جزءا لا يتجزأ من منظومة التعليم إذ يشكل الذكاء الاصطناعي فرعا أساسيا في التعليم وبكيفية تصميمه والغاية التي تسخر هذا النظام الذكي بأفضل طريقة.

ولفتت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل التعليم كوسيلة لإعادة التوازن بين المعرفة والإنسانية من خلال تصميم وتطوير أنظمة ذكية تبني في شباب الوطن القدرات الأكاديمية والمهارات الحياتية الأساسية معا.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصرالله في كلمة مماثلة أن تنظيم هذا المؤتمر تحت رعاية وحضور الوزير الطبطبائي يأتي انطلاقا من الإيمان بأن التعليم هو أساس التنمية وأن تطويره لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية تفرضها متغيرات العصر وتسارع الثورة التقنية.

وأضاف أن هذا المؤتمر يمثل منصة وطنية للحوار وتبادل الخبرات كما يسلط الضوء على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعليم وبحث سبل توظيفها بما يخدم العملية التعليمية ويرتقي بمخرجاتها.

وأوضح النصرالله أن المؤتمر يركز على دعم التحول الرقمي في المؤسسات التعليمية وإبراز الابتكار في التعليم علاوة على تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة ومناقشة دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التعليم وتحسين كفاءة المعلم ورفع مستوى تفاعل الطلبة وتحقيق تعليم أكثر مرونة وجودة واستدامة.

وأعلنت لجنة التحكيم الفائزين في المسابقة بالمركز المركز الأول من فئة (الروبوت التعليمي) PlotoIT أما فئة (المدرسة الذكية- الحكومية) مدرسة الإمام مالك الثانوية وعلى صعيد فئة (المدارس الخاصة) ففازت مدرسة روض الصالحين أما فئة (الجامعة) حازت الجائزة كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا (KCST) أما فئة (أفضل منصة تعليمية) ففازت منصة Alef education.

أما على صعيد المشاركة الشخصية فقد فازت بالمركز الأول (كأفضل فكرة) زهراء أبل في مشروع icareer Path وفي المركز الثاني مشروع (قدر) للفائزتين فاطمة المطيري وفاطمة الحمد.