الأرصاد الجوية: أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة بعد ظهر الغد تستمر حتى المساء

مدينة الكويت

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تسود البلاد أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الشدة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء وتستمر حتى المساء.

وقال مدير الإدارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن خرائط الطقس والتوزيعات الضغطية والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد مساء اليوم الاثنين بتقدم امتداد منخفض جوي سطحي متزامنا مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة تتكاثر معها السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأضاف العلي أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تصل سرعتها إلى 45 كيلومترا في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج إلى أكثر من ستة أقدام لافتا إلى أن الأحوال الجوية تبدأ بالتحسن وتقل السحب وفرص الأمطار تدريجيا من بعد منتصف ليل الثلاثاء.

وأوضح أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون ما بين 28 و30 درجة مئوية أما الصغرى فتكون من بين 10 و12 درجة مئوية متوقعا انخفاضا بدرجة الحرارة الأربعاء لتكون العظمى المتوقعة بين 21 و23 درجة مئوية والصغرى بين 9 و11 درجة مئوية.