سمو أمير البلاد يستقبل بحضور سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية

amir-crown-prince1
الكويت مميز
نُشر :
س
س

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان صباح اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه رعاه الله معالي الوزراء كلا من:

  • أسامة خالد عبدالله بودي وزيرا للتجارة والصناعة.
  • جراح جابر الأحمد الصباح وزيرا للخارجية.
  • د. ريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة.
  • د. طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة.
  • عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
  • د. يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرا للمالية.

حيث أدوا اليمين الدستورية أمام سموه حفظه الله بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

حضر مراسم أداء القسم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

