بدر الخرافي: نُراهن على إمكانيات شباب الكويت لصنع الفارق بالمعرفة والابتكار الجريء والمسؤولية الرقمية الواعية

بدر الخرافي ونواف الغربللي وبشار عبدالله وعبدالقادر العبدالجادر في مانشستر

أعلنت زين الكويت عن كونها شريك النجاح الرئيسي لفعاليات “سوق المباركية” في نسخته الثالثة المُقامة في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة، والتي تتزامن مع احتفالات دولة الكويت بالذكرى الـ 65 للعيد الوطني والـ 35 ليوم التحرير، لتُجسّد رؤيتها في تعزيز ارتباطها بجيل المُستقبل الذي يحمل الكويت معه في كل مكان.

انطلقت الفعاليات التي نظّمتها Youthvent وسط حضور كبير من الطلبة الكويتيين وعائلاتهم والمواطنين المتواجدين في المملكة المتحدة، حيث حرصت زين أن تكون حاضرة من خلال مشاركة قياداتها التنفيذية، تقدّمهم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لـ زين الكويت نواف الغربللي، تأكيداً على أهمية هذا التجمّع الوطني ودوره في تعزيز الارتباط والانتماء لدى أبناء الكويت في الخارج، كما تواجد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالتكليف بشار عبدالله، ورئيس اللجنة المُنظّمة لـ “سوق المباركية” عبدالقادر العبدالجادر، ومسؤولي الجهات المشاركة.

وقال بدر الخرافي: “نُراهن على إمكانيات شباب الكويت لصنع الفارق، ليس فقط بالمعرفة، بل بالقدرة على تحويلها إلى حلول واقعية وابتكار جريء يصنع قيمة للاقتصاد والمجتمع، فمسؤوليتنا اليوم أن نمنح هذا الجيل الثقة والمساحة والفرص، ليقود التحوّل الرقمي بمسؤولية واعية تضع الإنسان والوطن في قلب التقدّم.”

وأضاف قائلاً: “الاستثمار في طلبتنا بالخارج ليس مجرد مشاركة أو حدث موسمي، بل هو احتضان لعقول تحمل الكويت معها أينما كانت، فهؤلاء الطلبة يمثّلون الوطن بعلمه وهويته وطموحه الذي لا يعرف الحدود، ومن واجبنا أن نبقى قريبين منهم، نستمع لتجاربهم، وندعم مسارهم، ونُرسّخ ارتباطهم بجذورهم وهم يصنعون مُستقبلهم.”

العبدالجادر يُكرّم الخرافي على رعاية زين

واختتم الخرافي بقوله: “المهارات التي يكتسبها الشباب اليوم هي رصيدنا الوطني الحقيقي الذي سنصنع به مُستقبلاً أفضل، فهذا الرصيد هو الوقود الذي سيدفع بالكويت لتكون في صدارة العالم الرقمي، عبر كوادر وطنية تمتلك أدوات العصر وتفهم متطلباته، وقادرة على المنافسة والإبداع وصناعة الفرص في عالم يتغير بسرعة.”

وكعادتها في كل عام، كانت زين حاضرةً وبقوّة في أنشطة وفعاليات “سوق المباركية”، حيث تضمّنت الفعاليات فقرة مسابقات زين للتفاعل مع الحضور وتقديم الجوائز، بالإضافة إلى تواجد عدد من الشركات الكويتية المميزة لتقديم منتجاتها وخدماتها للزوار، وحفلات غنائية قدّمها كل من الفنان إبراهيم دشتي والفنان عبود خواجة، وفقرة “سوالف على الستيج” من تقديم الإعلامي خالد الأنصاري، والعديد من الفقرات التفاعلية الأخرى التي أتاحت للشركة فرصة التواصل مع الطلبة عن قرب من خلالها.

وقدّمت فعاليات “سوق المباركية” بنسختها الثالثة باقة من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية بطابع تراثي هدف إلى التفاعل المباشر مع الطلبة الكويتيين الدارسين في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب المواطنين المتواجدين هناك، بما يُرسّخ حس الانتماء الوطني ويقرب الأجواء الكويتية من الجمهور.

وفي هذا الإطار، تواصل زين دعم المبادرات التي تجمع الكويتيين في الخارج وتفتح أمامهم مساحات للتواصل والتفاعل، بما يعكس صورة الكويت المُشرقة ويُعزّز روح المجتمع الواحد، إلى جانب إيمانها بأن بناء القدرات الرقمية وتمكين الشباب يُمثّلان ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية الكويت للمرحلة المقبلة.

وأكدت زين أن مشاركاتها المُستمرة مع طلبة الكويت في الخارج تأتي من إيمانها العميق بأن العقول الشابة هي رأس المال الحقيقي للكويت، وأن كل تجربة تعليمية في الخارج هي لبنة في بناء وطن أكثر ابتكاراً وارتباطاً بالعالم.